Последнее обновление: 24.11.2019 09:38

Белнефтехим повысил цены розничные цены на топливо с 24 ноября

Концерн Белнефтехим с 24 ноября повышает на 1 копейку розничные цены на автомобильное топливо.

«С учетом роста на 10 процентов цены нефти, приобретаемой белорусскими НПЗ в ноябре текущего года по отношению к октябрю, в целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение сырья стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 24 ноября 2019 года увеличивается на 1 копейку» - говорится в сообщении концерна.

Таким образом, на АЗС цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,59 рубля за литр, АИ-95-К5-Евро - 1,69 рубля за литр, АИ-98-К5-Евро - 1,91 рубля, ДТ - 1,69 рубля.

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