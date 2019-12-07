Последнее обновление: 07.12.2019 20:41

Бензин в Беларуси с 8 декабря дорожает на копейку

Белнефтехим в 25-й раз за год повысил розничные цена на автомобильное топливо на белорусских АЗС.

С 8 декабря 2019 года цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,61 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,71 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,93 руб., ДТ – 1,71 руб.

«С учетом роста мировых котировок нефти, а также снижения курса национальной валюты в целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение нефти стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 8 декабря 2019 года увеличивается на 1 копейку», - говорится в сообщении концерна Белнефтехим.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование