Бензин в Беларуси с 8 декабря дорожает на копейку

Белнефтехим в 25-й раз за год повысил розничные цена на автомобильное топливо на белорусских АЗС.

С 8 декабря 2019 года цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,61 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,71 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,93 руб., ДТ – 1,71 руб.

«С учетом роста мировых котировок нефти, а также снижения курса национальной валюты в целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение нефти стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 8 декабря 2019 года увеличивается на 1 копейку», - говорится в сообщении концерна Белнефтехим.