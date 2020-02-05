Лукойл объяснил лимиты на топливо на своих АЗС в Беларуси

Ограничения на продажу топлива в сети АЗС «Лукойла» на территории Беларуси связаны с тем, что белорусские НПЗ не в полном объеме выполняют контрактные обязательства по поставкам нефтепродуктов.

«Компания осуществляет закупки нефтепродуктов в Республике Беларусь в рамках долгосрочных контрактов с белорусскими НПЗ. Выполнение контрактных обязательств со стороны НПЗ осуществляются в настоящее время не в полном объеме», - говорится в комментарии Лукойл, передает ТАСС.

Белорусская «дочка» компании ежедневно информирует госорганы об остатках нефтепродуктов на АЗС и нефтебазах, «одновременно обеспечивая загрузку станций и занятость персонала - граждан Беларуси».

«Компания находится в постоянном диалоге с белорусскими НПЗ с целью скорейшего разрешения ситуации с ограничением отгрузок», - говорится в сообщении.

Концерн «Белнефтехим» сегодня назвал решение Лукойла ввести лимиты на АЗС «самоуправством на грани провокации».