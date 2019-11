В Вашингтоне 21 ноября пройдет еще одно судьбоносное мероприятие по Беларуси

В Вашингтоне на площадке Джеймстаунского фонда сегодня пройдет еще одно мероприятие на тему, посвященное геополитической судьбе синеокой в среднесрочной перспективе.

В рамках мероприятия анонсированы три панели:

- «Поиск белорусской идентичности», на которой с докладом «Сценарии для Беларуси после 2030 года» выступят колумнист Московского центра Карнеги Артем Шрайбман и Григорий Иоффе, написавший книгу о Лукашенко за бюджетные деньги.

- «Американо-белорусские отношения и сближение», на которой спикерами выступят замглавы МИД РБ Олег Кравченко, зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, бывший командующий силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

- «Новое открытие места Беларуси в Европе», где спикерами Д.Мельянцов, Е.Прейгерман, А.Сивицкий из «Минского диалога».

Как сообщалось, вчера в Вашингтоне на площадке Хельсинского комитета прошли первые с 2011 года публичные слушания по Беларуси, главной темой которых стала российская угроза.

В качестве свидетелей с показаниями на слушаниях выступили руководитель аналитического центра EAST Research Center Андрей Елисеев (Eurasian States in Transition research center - независимый, междисциплинарный исследовательский центр в Варшаве), представитель Freedom House Софья Орлоски, медиа-эксперт Франак Вячорка (U.S. Agency for Global Media), Brian Whitmore (руководитель программы по России, CEPA).

Открывая вчерашние слушания, американский конгрессмен Элси Хастингс, выступавший модератором встречи, заявил, что вмешательство России в дела Беларуси «не менее глубокое, но куда менее очевидное», чем в случае с Украиной.

«Россия не начала военный конфликт, как в случае с Украиной, но использует социальный, экономический, политический и информационный рычаги, чтобы ослабить суверенитет Беларуси», - заявил господин Хастингс. При этом он отметил, что «общее советское прошлое» помогает России в этом деле, благодаря этому фактору «сердца и умы» белорусов не сопротивляются этому влиянию.

Краткое изложение слушаний опубликовал "КоммерсантЪ".

По словам первого выступающего, Андрея Елисеева, истинная цель Москвы в отношении Беларуси — сделать ее «частью Советского Союза-2». При этом эксперт дал понять, что шаги в этом направлении могут быть предприняты совсем скоро: речь идет о «дорожных картах» по экономической интеграции, которые президенты двух стран могут подписать 8 декабря. «Угроза заключается в том, что более глубокая интеграция, которую предлагает Россия, сделает Беларусь лишь номинально суверенной, в то время как на самом деле Минск будет вынужден согласовывать любое внутреннее или внешнеполитическое решение с Москвой» ,- сказал он.

Исходя из выступления другого эксперта, Брайана Уитмора, такое положение вещей вызывает серьезное замешательство в Вашингтоне. С одной стороны, США хотели бы помочь Беларуси укрепить суверенитет, но с другой — это вынуждает их помогать правительству Александра Лукашенко, которое ведет себя совсем не так, как хотели бы на Западе.

«Поведение авторитарного режима Александра Лукашенко отвратительно», - сказал господин Уитмор, поясняя: в случае российской агрессии против Латвии, Литвы и Польши Беларусь может стать плацдармом для российских войск. Он также обратил внимание на положение с правами человека в стране.

«Отчеты по правам человека и демократии делают союз с США очень проблематичным для Лукашенко. Но в то же время в интересах США и наших союзников, чтобы Беларусь укрепила суверенитет и минимизировала экономическую и военную зависимость от России. Вот в чем парадокс», - сказал специалист по России из CEPA.

Он добавил, что отношения Москвы и Минска «содержат куда больше нюансов», чем считают на Западе. Их можно назвать и «тесным сотрудничеством», и «одними из самых неработоспособных отношений на постсоветском пространстве». Владимир Путин, по словам господина Уитмора, хочет сделать Беларусь «де-факто продолжением Западного военного округа РФ», а Лукашенко «не хочет жертвовать суверенитетом» и понимает, что в случае военного противостояния с Западом его страна станет линией фронта. И если раньше обмен экономических преференций со стороны Москвы на геополитическую лояльность со стороны Минска был поставлен на поток, то «с момента начала российской агрессии против Украины в 2014 году большая сделка начала разрушаться».

Когда же Александр Лукашенко пытается отстоять свой суверенитет, Москва, по словам Брайана Уитмора, «посылает недвусмысленные намеки» — например, в 2016 году возле белорусских границ были размещены войска.

Способ укрепления белорусского суверенитета, предложенный господином Уитмором, был весьма неожиданным: США следует инвестировать в высокотехнологический сектор, который активно развивается.

«Между 2000 и 2015 годами российский вклад составлял в среднем 15% белорусского ВВП. С 2015 года он сократился, и сейчас это только 5%. Значит, Россия оставляет за собой пространство, которое должно быть заполнено. И оно может быть заполнено частным сектором. Мы надеемся, что это будет так», - сказал он.

В таком случае, считает эксперт, можно изменить всю политическую динамику в стране, а в более отдаленной перспективе это приведет к созданию «более плюралистической политической системы».

«Ясно, что Россию не устраивает нынешнее положение Беларуси,— сказал господин Уитмор.— В Telegram-каналах, известных как источник информации из Кремля, есть утечки, что там рассматривают возможность аннексии. И диктатор в отчаянии. Это дает нам потрясающее окно возможностей».

Другие спикеры уделяли больше внимания СМИ, считая необходимым оторвать Беларусь от российского медиапространства.

«До сих пор есть недостаток контента на белорусском языке для детей,— заявил Франак Вячорка.— Распространение фильмов и телешоу на белорусском, например продукции Netflix, может быть ключевым фактором, который изменит статус языка».

Господин Вячорка также выразил обеспокоенность тем, что в Беларуси пользуются российскими соцсетями «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир», где есть немало сообществ, которые «не откровенно пропутинские, но скорее антизападные, антипольские, антилиберальные и, конечно, антибелорусские». В качестве примера такого контента он показал шуточную карту, на которой Европа была подписана как «ЛГБТ-халифат», Северная Америка — как «Великая пустыня толерантности», а Австралия — как «Космодром Южный». Подобный «антизападный нарратив», уточнил эксперт, присутствует и в белорусской армии.

Развитию независимых СМИ и «прямого диалога с белорусским народом», по словам господина Вячорки, может помочь возобновление полноценной работы американского посольства. Напомним, что сейчас штат американской дипмиссии сильно сокращен, но переговоры на этот счет ведутся.

Софья Орлоски из Freedom House тоже надеется на усиление влияния дипмиссии, но с более прагматичным расчетом. «В течение последнего десятилетия мы видели определенные попытки поддержать инициативы гражданского общества,— сказала она.— И иностранная помощь, доступная этим группам, есть. Но, к сожалению, нельзя сказать, что ее достаточно». По словам госпожи Орлоски, задачу сильно усложняют барьеры для получения иностранного финансирования, выстроенные белорусскими властями.