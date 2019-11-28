Последнее обновление: 28.11.2019 09:03

Лукашенко: Мы там – на Западе…

Находясь с визитом в Кыргызстане, Лукашенко в ином ракурсе взглянул на глобус Беларуси и переосмыслил геополитическое расположение синеокой. Со стороны оно всегда виднее.

"Мы никогда не будем для вас чужими людьми там - на западе», - заявил Лукашенко на встрече с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

«Если что-то надо, мы всегда готовы подключиться и при всех равных условиях отдать приоритет Кыргызстану», - по-европейски протянул дружественную руку белорусский правитель.

«Мы восстанавливаем то, что было в Советском Союзе, - отношения и товарообмен, и уже восстановили. Нам не надо останавливаться. Надо идти дальше. Если Кыргызстан будет такими темпами двигаться, я уверен, что за пятилетку вы забудете о больших проблемах", - сказал Лукашенко.

"Даже в мелочах мы готовы вас поддерживать. Можете в этом не сомневаться. Если что-то надо, вы скажите, если мы можем, обязательно это сделаем", - пообещал он.

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