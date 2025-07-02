Последнее обновление: 02.07.2025 12:58

Латвия передаст Украине сорок два БТР Patria

Правительство Латвии во вторник одобрило передачу 42 бронетранспортеров Patria 6x6 и другого военного оборудования Вооруженным силам Украины для поддержки их борьбы против агрессии России. Об этом сообщило Министерство обороны Латвии.

Бронетранспортеры, которые Латвия передаст Украине, были заказаны в начале года. Латвийский министр обороны Андрис Спрудс обещает, что первые машины будут отправлены "в ближайшее время".

"Мы продолжаем и будем продолжать поддерживать Украину и в дальнейшем – как в этом году, так и в следующем году предоставим Украине военную помощь в размере 0,25% от внутреннего валового продукта", – подчеркнул он.

Отдельно Минобороны Латвии подчеркнуло, что поставка 42 БТР не повлияет на потребности и оперативные возможности латвийских Вооруженных сил.

БТР Patria разработаны в рамках совместной программы с участием Финляндии, Латвии, Швеции и Германии, а производятся в Финляндии и Латвии.

В апреле Латвия сообщила об отправке Украине 1500 дронов.

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