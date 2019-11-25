Лукашенко больше не считает ругательством названия IKEA, H&M, Scania

Лукашенко провел сегодня встречу с министрами иностранных дел Швеции Анн Линде и Финляндии Пеккой Хаависто, в ходе которой не только сравнил экономику Беларуси с экономиками Швеции и Финляндии, но даже позволил себе вслух произнести названия шведских компаний, присутствующих на белорусском рынке.

Политической составляющей встречи, на которой также присутствовал глава МИД РБ Владимир Макей, стало обсуждение скорого подписания соглашений об упрощении визового режима ЕС в отношении Беларуси и о реадмиссии.

"Беларусь крайне заинтересована в выстраивании взаимоуважительных, добрососедских отношений не только с Европейским союзом, но и вашими государствами - Швецией и Финляндией. Я об этом много раз говорил на протяжении многих лет. Для нас вы являетесь в определенном смысле образцом хозяйствования. Мы очень похожи на ваши страны. У нас схожая экономика и, самое главное, трудолюбивые, крепкие люди», - сказал Лукашенко.

По его словам, Беларуси интересен передовой опыт Евросоюза во многих сферах, но для начала нужно завершить процесс формирования договорно-правовой базы и подписать подготовленные договоры.

"Желательно не ставить никаких предварительных условий. Надо двигаться в этом направлении. Конечно же, переговоры, договоры - это долгий путь, компромиссы. Коль мы уж выработали соответствующие договоры, пришли к пониманию того, что нам надо их подписывать и двигаться в этом направлении, то тянуть с этим не следует"», - подчеркнул белорусский правитель.

В политическую составляющую можно включить и улучшение отношений между Беларусью и Швецией, учитывая, что это первый визит главы МИД Швеции в Беларусь.

Тем более, что с сегодняшнего дня министерство иностранных дел Швеции рекомендует использовать в шведском языке наименование "Беларусь" вместо прежнего "Белоруссия" (Vitryssland, что в дословном переводе означает «Белая Россия»)

"В нашей новейшей истории были непростые эпизоды, но мы сумели их преодолеть и открыли новую страницу в отношениях. Думаю, что в этом направлении мы будем развивать наши отношения. Приветствуем активность компаний из Швеции на белорусском направлении", - сказал Лукашенко, обращаясь в главе МИД Швеции.

Он отметил, что концерн IKEA принял решение нарастить закупку белорусской продукции до 300 млн евро, что сотрудничество Scania и БелАЗа по поставкам двигателей помогает белорусской технике выходить на рынок Евросоюза, что газовые турбины из Швеции обеспечат стабильность белорусской энергосистемы после ввода АЭС, что бренд одежды H&M начал создавать в Беларуси торговую сеть.

Белорусский правитель также пригласил финский бизнес к совместным проектам в транспортной сфере, логистике, деревообработке, добавив, что Беларуси интересен опыт финляндской стороны по обеспечению безопасности строящейся атомной электростанции "Ханхикиви-1".

Впрочем, сложно сказать, насколько серьезно готовы иностранные инвесторы сегодня воспринимать слова и обещания Лукашенко после его заявления о жирующем в банках жулье.

В ходе встречи Лукашенко пригласил в Минск других дипломатов Северной Европы.

"Будем рады видеть в Минске вас с коллегами из Норвегии, Дании, Исландии. Готов обсудить все интересующие вопросы. Я вас приглашаю к откровенному, искреннему разговору. Если хотите, то без всяких дипломатических канонов", - сказал Лукашенко.

Линде и Хаависто прокомментировали прошедшую встречу заранее подготовленными текстами в стиле «всё будет ок».