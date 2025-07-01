Восемь оппозиционных партий Грузии заявили об отказе участия в местных выборах

Восемь оппозиционных партий Грузии заявили, что отказываются участвовать в муниципальных выборах, планируемых на октябрь.

Совместное заявление подписали «Площадь Свободы», «Европейская Грузия», «Единое национальное движение», «Стратегия Агмашенебели», «Ахали», «Гирчи — больше свободы», «Дроа» и «Федералисты».

Партии считают, что их участие в выборах создало бы исключительно «видимость легитимности власти» для «Грузинской мечты», сообщает News Georgia.

«Мы считаем, что путь к победе лежит в полном несотрудничестве с режимом», - говорится в заявлении.

Подписанты заявления, позиционируют правящую «Грузинскую мечту» как «российскую партию», а себя как «прозападные политические партии и группы Грузии, целью которых является полный демонтаж российского режима Иванишвили, защита независимости и суверенитета Грузии, установление демократического управления европейского образца, создание безопасной среды и возможности для достойной жизни для наших граждан, а также вступление страны в Европейский союз и НАТО».

Совместное заявление огласила лидер партии «Дроа» Элене Хоштария, которая вместе с несколькими единомышленниками несколько суток проводила акцию голодовки перед парламентом.

«Мы продолжаем общее национальное сопротивление до конца. С таким духом и подходом я прекращаю голодовку, чтобы мы все вместе могли перейти к фазе очень активной борьбы», - заявила Хоштария, зачитав обращение восьми оппозиционных партий от отказе участия в муниципальных выборах.