Макей: Нельзя допустить появления в Европе ракет средней и меньшей дальности

Беларусь и Россия во взаимодействии с западными партнерами должны не допустить появления в Европе ракет средней и меньшей дальности.

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня в Москве на совместном заседании коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и России, передает БелТА.

"Отдельно остановлюсь на одном из наиболее тревожных на сегодняшний день вызовов - ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, - сказал Владимир Макей. - Его разрушение привело к росту военно-политической напряженности в различных регионах мира, в том числе в Европе. В сложившейся ситуации Беларуси и России во взаимодействии с западными партнерами необходимо приложить максимум усилий, чтобы ни в коем случае не допустить появления на нашем континенте ракет соответствующих классов".

"Мы рассчитываем на то, что НАТО также осознает необходимость диалога по этому вопросу", - подчеркнул Владимир Макей.

Он также отметил, что в настоящее время одним из определяющих факторов международных отношений является устойчивая тенденция к разрушению современной архитектуры международной и европейской безопасности. "В числе причин этого процесса - кризис доверия в отношениях между странами, который неразрывно связан с эрозией существующего инструментария контроля над вооружениями и нераспространения", - убежден министр иностранных дел Беларуси.