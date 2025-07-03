Армения неожиданно заявила о намерении вступить в ШОС

Армения выразила желание стать членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Это следует из заявления МИД республики.

"Разделяя основополагающие принципы Шанхайской организации сотрудничества, а именно территориальную целостность, неприменение силы и нерушимость границ, Республика Армения выразила желание стать членом ШОС", - говорится в распространенном в соцсети сообщении МИД Армении.

Членами ШОС в настоящее время являются 10 государств: Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Индия, Иран и Беларусь.