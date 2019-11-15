Последнее обновление: 15.11.2019 11:46

Беларусь голосовала против обновленной резолюции ООН о правах человека в Крыму

На заседании Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН Беларусь проголосовала против обновленного проекта резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)».

Заседание профильного комитета Генассамблеи в Нью-Йорке транслировалось на сайте ООН, передает УНИАН.

Всего против проекта резолюции проголосовали 23 страны. В частности, это Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Кот-д'Ивуар, Куба, Северная Корея, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Судан, Сирия, Уганда, Венесуэла и Зимбабве.

После нынешнего рассмотрения на заседании комитета проект резолюции Генассамблея ООН окончательно рассмотрит в декабре этого года.

Обновленный проект резолюции о ситуации с правами человека в Крыму поддержали 67 стран-членов ООН, воздержались - 82.

Впервые резолюцию о положении в области прав человека в оккупированном Крыму Генассамблея ООН рассматривала в декабре 2016 года. Тогда ее поддержали 70 стран, еще 77 стран воздержались и 26 проголосовали против.

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