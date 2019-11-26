Лукашенко надеется на ответную услугу Китая за Домрачеву

Лукашенко надеется, что глава Китая Си Цзиньпин окажет ему услугу за то, что он разрешил Дарье Домрачевой уехать на работу в Китай.

В сентябре Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален объявили о том, что подписали контракт с Национальным олимпийским комитетом Китая и будут готовить сборную этой страны по биатлону к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

По словам Лукашенко, Домрачева попросила у него разрешение.

"Я говорю: не могу отказать, потому что Си Цзиньпин откажет мне потом в другом. Они поехали, и ничего страшного. Полтора миллиарда страна. Если будет результат у них, так китайцы запомнят надолго, что белорусы помогли", - заявил сегодня Лукашенко.