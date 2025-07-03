Швейцария и Германия будут совместно закупать наземные системы ПВО

Швейцария и Германия подписали соглашение о совместной закупке нескольких наземных систем противовоздушной обороны IRIS-T в рамках инициативы "Небесный щит". Об этом в четверг сообщило швейцарское правительство.

Соглашение, подписанное на уровне руководителей ведомств оборонных закупок, предусматривает приобретение систем IRIS-T средней дальности у немецкого производителя Diehl Defence GmbH & Co. KG.

Как уточнило правительство Швейцарии, переговоры с производителем в основном завершены, а контракт, как ожидается, будет подписан в ближайшие недели.

Соглашение соответствует новой оборонной стратегии Швейцарии, представленной в прошлом месяце, которая предусматривает, что по крайней мере 30% вооружения страны должно закупаться в Европе.

Европейская инициатива "Небесный щит" (ESSI) – это немецкая инициатива по наземной противовоздушной обороне (BODLUV) в Европе.

Инициатива была основана в августе 2022 года и основывается на необходимости усиления противовоздушной обороны в Европе и лучшего объединения усилий.

Швейцария присоединилась к проекту "Небесный щит" осенью 2024 года.

Из нейтральных стран в инициативе также участвует Австрия.