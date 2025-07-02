Великобритания и Германия готовятся подписать договор о взаимной обороне

Великобритания и Германия готовятся подписать договор, в который войдут положения о взаимной помощи в случае угрозы любой из стран. Об этом Politico сообщили пять осведомленных собеседников.

Согласно информации, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и бывший канцлер Германии Олаф Шольц заложили основу для соглашения в совместной декларации прошлым летом, пообещав более тесное сотрудничество в области мира, безопасности и экономического роста.

По словам двух лондонских чиновников, текст договора почти готов. Ожидается, что он будет подписан 17 июля, до начала летних каникул обоих парламентов.

Одним из ключевых разделов является тот, который посвящен обороне, основанный на подписанном в прошлом году Соглашении Тринити-Гаус, которое устанавливает, что любая стратегическая угроза одной стране является угрозой для другой.

Как отмечается, это предоставит Германии положение о взаимной помощи с обоими европейскими ядерными державами, что соответствует желанию канцлера Германии Фридриха Мерца усилить сдерживающий фактор континента отдельно от США.

Хотя договор, вероятно, подтвердит приверженность обеих стран НАТО как основе их коллективной обороны, включение этой статьи подчеркивает стремление европейских союзников к более тесному сотрудничеству в области безопасности в условиях ухода США от трансатлантического оборонного альянса.

Ожидается, что документ будет содержать дальнейшие меры по борьбе с нелегальной миграцией, транспортировкой, а также исследованиями и инновациями. Он также должен содержать обязательства по содействию трансграничным обменам.

Представитель Министерства иностранных дел Германии заявил, что "договор будет охватывать весь спектр наших отношений".

В мае писали, что Великобритания и Германия совместно разработают новое оружие "глубокого высокоточного поражения" с дальностью более 2 тысяч километров.

Проект основан на обязательстве, принятом в прошлом году по разработке новых видов вооружения после подписания двустороннего оборонного пакта между странами, в котором подчеркивалась необходимость того, чтобы Европа могла самостоятельно защитить себя в случае дальнейшей эскалации войны в Украине.