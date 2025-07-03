Республиканцы 7 часов не могли договориться по "прекрасному" закону Трампа

Республиканцы в Палате представителей установили исторический рекорд по продолжительности голосования - более семи часов продолжались переговоры по налогово-бюджетному законопроекту, который они назвали "большой и прекрасной сделкой" Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Axios.

По мнению издания, такая задержка свидетельствует о глубоком сопротивлении среди правого крыла республиканцев, которые не хотели поддерживать ключевой законопроект.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2021 году, когда голосование по законопроекту Байдена Build Back Better длилось 7 часов и 6 минут. На этот раз голосование затянулось до 9:15 вечера по восточному времени, а еще через 15 минут его наконец закрыли.

Помощник лидера демократов Джо Негус (штат Колорадо) высмеял республиканцев, заявив, что они нарушают регламент палаты, удерживая голосование открытым так долго.

Голосование затянулось из-за сложных переговоров между спикером Палаты Майком Джонсоном (республиканец из Луизианы) и ультраконсервативными членами так называемого Freedom Caucus.

Эти "ястребы" возмущены тем, что сенатская версия законопроекта увеличивает дефицит бюджета больше, чем одобренная палатой, а также не включает ряд важных положений, за которые они боролись - в частности, сокращение налоговых льгот для "зеленой" энергетики и программ Medicaid.

В то же время и некоторые умеренные республиканцы выразили обеспокоенность: мол, в законопроекте слишком сильно урезаются социальные программы, включая Medicaid.