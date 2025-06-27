РФ собирается направить письмо Армении о противоречиях ЕС и ЕАЭС

Россия готовит письмо для Армении, в котором констатирует противоречия ее норм по сближению с Евросоюзом правилам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил вице-премьер Алексей Оверчук.

"Я собираюсь подписать письмо в адрес моего коллегии Мгера Гербертовича (вице-премьера Армении Григоряна - прим.) относительно того, что, на наш взгляд, эти действия (нормы по сближению с ЕС - прим.) противоречат нормам Евразийского экономического союза", - сказал Оверчук, которого цитирует ТАСС.

"Соответственно, мы будем рассматривать вопрос о применении соответствующих мер", - предупредил российский чиновник.