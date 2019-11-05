Макей улетел в Швецию на встречу глав МИД "Восточного партнерства"

Глава МИД Беларуси Владимир Макей улетел в Швецию на встречу с дипломатами ЕС и главами МИД стран Восточного партнерства.

«Начался первый в истории двусторонних отношений визит министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея в Швецию», - сообщил МИД РБ.

Макей проведет несколько двухсторонних встреч, а также примет участие во встрече высокого уровня по случаю десятилетия Восточного партнерства.

Месяц назад это мероприятие в Минске с анонсированным участием главы МИД Европейского союза Федерики Могерини и А.Лукашенко пришлось отменить из-за накладок в графике Лукашенко и Могерини. Лукашенко уехал в Житомир на Форум регионов и встречу с президентом Украины В.Зеленским. Могерини отказалась от визита в Минск.