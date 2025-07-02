США поставили на паузу поставки Украине некоторых ракет ПВО и боеприпасов

Пентагон приостановил поставки в Украину некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что запасы США стали слишком малы. Об этом со ссылкой на осведомленных с вопросом собеседников сообщили NBC News, Politico, Associated Press и другие медиа. Белый дом впоследствии фактически подтвердил это.

Два представителя Пентагона и два представителя Конгресса США сообщили NBC, что приказ приостановить отправку партии ракет и боеприпасов отдал министр обороны Пит Хегсет.

Он дал указание о переносе сроков через несколько недель после своего распоряжения пересмотреть запасы боеприпасов в американских арсеналах, которые исчерпались после годов военной помощи Украине и почти двух лет военных операций на Ближнем Востоке.

Боеприпасы и другое оружие могут быть задержаны до завершения оценки, заявили два представителя Министерства обороны США и два представителя Конгресса, а если боеприпасов будет не хватать или они будут нужны в других частях мира, их могут задержать еще дольше.

Среди задержанного оружия – десятки перехватчиков Patriot, тысячи 155-мм фугасных снарядов для гаубиц, более 100 ракет Hellfire (которые Украина запускает с истребителей F-16), более 250 высокоточных ракетных систем GMLRS и десятки ракет класса "земля-воздух" Stinger, ракет класса "воздух-воздух" AIM и гранатометов, сообщили два представителя оборонного ведомства, два представителя Конгресса и два собеседника, знакомых с решением.

По словам собеседников Politico, первоначальное решение о приостановке части помощи, обещанной во время администрации 46-го президента США Джо Байдена, было принято в начале июня, но оно вступает в силу только сейчас, когда Украина отражает одни из самых масштабных российских ракетных и дроновых атак.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила: "Это решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место после оценки Министерством обороны США военной поддержки и помощи, которую наша страна оказывает другим странам мира. Сила вооруженных сил Соединенных Штатов остается бесспорной – просто спросите Иран".