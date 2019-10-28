Лукашенко: 30 танков против белорусской армии – это смешно

Лукашенко назвал одновременно смешным бронетанковым кулаком и прецедентом размещенные в Литве на границе с Беларусью 30 американских танков. По его словам, это не повод для бряцания оружием, но варианты реагирования он всё же заслушал.

"Это, конечно, бронетанковый кулак. Не надо преуменьшать значение. Но 30 танков и 30 бронемашин это просто смешно против белорусской армии. Мы же, как я часто говорю, четыре модернизации своей армии провели, и мы прекрасно понимали, какие кулаки будут созданы у наших границ, и с каким противником мы не дай бог сможем столкнуться, - сказал Лукашенко на совещании.

В мероприятии приняли участие госсекретарь Совбеза РБ Станислав Зась, министр обороны Беларуси Андрей Равков и начальник ГРУ Павел Тихонов.

"Никогда еще так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска. Никогда такого не было. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент. И это во-первых. Во-вторых, естественно, на такие демонстрации мы просто вынуждены отвечать. При этом надо понимать, что мы не должны бряцать оружием. Мы миролюбивое государство, мы не хотим воевать", - продолжил белорусский правитель.

"Я внимательно следил за СМИ, тем, как это воспринимается нашими политологами, специалистами, журналистами, какая реакция в нашем обществе. Не скажу, что она правильная, с моей точки зрения", - посетовал Лукашенко.

По его мнению, идет переброска американских войск.

"Идет переброска. И наша разведка это фиксирует. Молодцы. От момента выгрузки в латвийском порту в Риге до следования к месту дислокации мы имеем все данные. Полтысячи где-то военных, до 600 человек, которые перебрасываются к нашей границе. Где-то 29-30 танков, бронемашины со всем сопутствующим персоналом".

«Отслеживая разного рода заявления политиков, журналистов, блогеров и шарлатанов, вижу некие конспирологические версии. Никакой здесь конспирологии нет. Еще раз подчеркиваю: эта бригада не соперник нашим Вооруженным Силам. Мы, откровенно говоря, можем справиться с ними даже нашими мобильными десантно-штурмовыми подразделениями, которые выполняют соответствующие функции. У нас у самих достаточно сил и средств для того, чтобы реагировать на подробнее вещи, и не только на подобные. Поэтому не надо тут призывать весь мир встать на защиту Беларуси. Мы сами себя сможем защитить", - продолжил Лукашенко.

«Беларусь за прошедшие столетия уже неоднократно страдала от чужих войн. Страница войн для белорусского народа уже перевернута. Наша политика понятна: мы хотим, чтобы в этом регионе и Европе в целом - нашем общем доме - был мир. Но, видимо, кому-то неймется".

«Перед началом Великой Отечественной воны уверяли, что войны не будет, а с гитлеровской Германией подписывались договоры. Нас всегда нацеливали тогда не отвечать на провокации. И мы, сложив руки, имея в Украине и Беларуси колоссальные силы, потеряли Украину и Беларусь в считаные месяцы".

"Поэтому да, мы принимаем заявления политиков Европы и Америки, военных наших коллег о том, что они миролюбивые люди и не собираются с нами воевать. Мы это слышим, понимаем, принимаем, но исходя из уроков прошлого порох должны держать сухим и на любые акции подобного рода мы должны адекватно реагировать. Никакого бряцания оружием. Ни в коем случае!"

В Беларуси не будут по поводу этой ситуации выдавать разные фейки в СМИ, как это происходит у некоторых сильных мира сего.

"Нам эти фейки не нужны. Мы должны четко сказать людям, как мы на это будем реагировать и сколько это будет стоить. И своим соперникам тоже", - заявил Лукашенко.

"Вы видите по событиям в Сирии. Если американцы с бензовозами или без бронетехники, и даже без оружия, все стараются подальше от них держаться. Только бы не столкнуться с американцами, потому что на них обрушится какая-то несокрушимая мощь. Это надо учитывать. Армия США, НАТО, расквартированное здесь в Европе, это действительно мощь. Но американцы должны понимать: не дай бог, какое-то столкновение, то мы (люди военные) в паспорта смотреть не будем. Кто против нас будет воевать - американцы, литовцы, немцы или еще кто-то… Мы в паспорта не смотрим".

«Рассматриваются разные варианты ответов не только на переброску вооруженных сил, но и на среднее и дальнее будущее. Среднесрочное будущее - это их учения. Прежде всего это вам поручение - военным - подготовиться к их учениям. Они проводят свои учения - мы, к примеру, реагируя на это, проводим свои учения или еще что-то. Это вы мне сегодня доложите".

"А литовцы должны понимать, что адекватные ответы - это одно. Но у нас достаточно сил и средств для того, что ответить ассиметрично, как сегодня принято у политиков говорить", - пригрозил Лукашенко.