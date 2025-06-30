Лукашенко назначил послов в Египте, Венесуэле и Кении

Лукашенко сегодня назначил новых послов, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, Евгений Соболевский назначен послом в Египте и по совместительству в Алжире, Омане, постоянным представителем Беларуси при Лиге арабских государств.

Дмитрий Деревинский назначен послом в Венесуэле, а Дмитрий Красовский – послом в Кении и по совместительству постоянным представителем Беларуси при Африканском союзе, программам ООН по окружающей среде (ЮНЕТ) и населенным пунктам (ООН-Хабитат).

Евгения Борткевич назначена генконсулом в Стамбуле.