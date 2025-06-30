Сенат США в июле может заняться рассмотрением проекта санкций против РФ

В Сенате США будут готовы с 7 июля рассмотреть законопроект, подразумевающий введение санкций против России. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала ABC конгрессмен Линдси Грэм.

"Мы продвинем законопроект, это разрешено сделать в первый же день после июльского перерыва в работе Сената", - сказал Грэм.

По его словам, в субботу президент США Дональд Трамп сообщил ему лично о том, что "наступило время продвигать законопроект".

"Если вы покупаете товары из России и не помогаете Украине, на ваши поставки в США будет наложена пошлина в 500%. Индия и Китай покупают 70% российской нефти. Президент сможет ввести пошлины в отношении Китая, Индии и других стран", - заявил Грэм, рассказывая о мерах, содержащихся в законопроекте о санкциях.

Ранее Трамп говорил, что не принял решение о том, одобрит ли он "очень сильный законопроект", подготовленный сенаторами республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюмменталем. При этом Трамп отметил, что решение о санкциях является его прерогативой.

"Это будет зависеть от меня, а не от Конгресса", - заверил он.