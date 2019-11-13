Макей: Беларусь должна стать Швейцарией Восточной Европы

Глава МИД РБ Владимир Макей в интервью немецкой газете «Süddeutsche Zeitung» заявил, что Беларусь к большему сотрудничеству с Европейским союзом, при этом считает Россию основным союзником. По его словам, Беларусь не хочет «повторять ошибки Украины» на пути в Европу.

SZ: На востоке – Россия, на западе – ЕС; что хорошо, а что трудно в этом положении?

Макей: Мы находимся в деликатной, очень чувствительной ситуации. Хорошо то, что мы можем вести торговлю по всем направлениями. В то же время мы располагаемся на линии разрыва между двумя крупными геополитическими игроками. И конфронтация, в которой они оба находятся, влияет на нас и наших соседей. Это относится в первую очередь к санкциям и ответным санкциям между Россией и странами Запада, от которых мы как открытая, экспортоориентированная страна очень страдаем.

SZ: Как Вы реагируете на это?

Макей: Мы хотели бы поддерживать сбалансированные отношения со всеми.

SZ: Это относится и к России?

Макей: Мы рассматриваем Россию в качестве основного союзника, как нашего естественного соседа…

SZ:…И старшего брата?

Макей: Почему нет? Когда мы говорим о прошлом, я имею в виду бывший Советский Союз, можно утверждать, что мы, славянские народы, являемся братскими народами.

SZ: И каковы отношения?

Макей: Очень хорошие. И мы хотели бы укреплять их и в будущем. Но это не означает, что мы должны смотреть только на Россию.

SZ: Почему?

Макей: В последний раз во время крупного мирового финансового кризиса мы узнали на собственном опыте, что зависимость от одной страны является пагубной для нашей экономики. Поэтому мы хотели бы диверсифицировать наши отношения и рассматриваем Европейский союз в качестве второго по важности экономического партнера.

Нам бы хотелось иметь хорошие отношения с ЕС, да и с другими государствами в мире.

SZ: Вы упомянули Украину: какие уроки Вы извлекли из истории Вашего соседа, который был в похожей ситуации, а сегодня является страной, разорванной войной?

Макей: Украина является нашим вторым по величине экономическим партнером (прим.: в страновом разрезе). У нас очень хорошие отношения. Мы понимаем, скажем так, логику украинского руководства. Но должен честно сказать, что ситуация в Украине сегодня для нас является негативным примером. В этом, на мой взгляд, есть также вина ЕС, который в прошлом пытался как можно быстрее привязать к себе Украину. Я понимаю стремление Украины быть ближе к Европе. Но мы не хотим действовать в их логике.

SZ: Что это означает?

Макей: Равные отношения на всех направлениях, возможно, несколько больше в отношении России. Мы не хотим повторять ошибок Украины. И желаем учесть все опасности на пути к более тесному сотрудничеству с ЕС. Осторожность лежит в менталитете белорусов. Мы хотим быть страной, которая способствует стабильности, а не турбулентности.

SZ: Минск поддерживает усилия по достижению мира на востоке Украины. Охарактеризовали бы Вы этот процесс как успешный – или это скорее неудача, поскольку конфликт до сих пор не урегулирован?

Макей: Я однозначно говорил бы об успехе. В феврале 2015 года были приняты конкретные решения: перемирие, обмен удерживаемыми лицами, временное прекращение огня. В тоже время не все пробелы были заполнены. И сейчас каждая сторона говорит свое, когда нужно объяснить, что сегодня происходит. Тем не менее, я надеюсь, что в скором времени будет возможность для проведения нового саммита в «нормандском» формате.

SZ: Что дает Вам надежду?

Макей: Беседа нашего Президента с украинским Президентом Владимиром Зеленским. У нас возникло впечатление, что Зеленский искренне стремится урегулировать этот конфликт на востоке Украины. Поэтому сейчас он нуждается в значительной поддержке.

SZ: Что бы могла сделать Германия?

Макей: Федеральный канцлер была с самого начала локомотивом данного процесса. И сейчас она могла бы снова им стать.

SZ: Ваша страна достигла взаимопонимания с ЕС об облегчении визового режима. Почему?

Макей: Важно все, что сближает нас с ЕС. Облегчение визового режима и заключение соглашения о реадмиссии являются для нас исключительно важными. Интерес белорусов познакомиться с Европой огромен. И для нас имеет существенную разницу, будет виза стоить 80 или 35 евро. Растущая интенсивность обменов очень важна для развития нашего гражданского общества. Когда студенты, ученые, предприниматели все больше и больше будут вовлечены в контакты.

SZ: ЕС является не только экономическим сообществом, это также союз ценностей. Демократия, права человека, правовое государство являются важными элементами. Означают ли Ваши усилия по сближению, что Вы будете открываться?

Макей: Мы никогда не говорили, что для нас права человека не важны или что мы не готовы работать над этим. Проблема заключается в том, что у нас несколько иные представления о правах человека. ЕС заботится в первую очередь об индивидуальных правах, а мы о социальных правах, таких, как право на труд, на жилье, на образование и социальное обеспечение. У нас старый советский образ мышления и представления о том, что является самым важным.

SZ: Смертная казнь ничего не имеет общего с социальными правами человека. Почему Вы ее не отмените?

Макей: Мы являемся очень молодым независимым государством, которому только лишь 30 лет. До этого времени мы слишком долго жили в Советском Союзе. Это наложило свой отпечаток. Что касается смертной казни: мы не отказываемся от идеи ее отмены в будущем. И уже сегодня она применяется только в отношении жестоких убийств, связанных с тягчайшими преступлениями. Но в 1996 году более 82 процентов граждан на референдуме поддержали сохранение смертной казни. Теперь мы работаем над тем, чтобы изменить это мнение.

SZ: Вы наблюдаете за тем, что происходит в ЕС: драма относительно Брекзита, конфликты, в том числе из-за политики в отношении беженцев. Вы обеспокоены или испытываете злорадство?

Макей: Мы очень обеспокоены. Нам бы хотелось видеть ЕС, безусловно, чем-то единым, цельным и сильным. Надежным геостратегическим игроком, который знает, чего хочет.

SZ: Почему Вас это беспокоит?

Макей: Поскольку в такой ситуации мы привлекаем намного меньше внимания. Мы хотели бы более активно работать, в том числе в рамках инициативы «Восточное партнерство». Мы сделали предложения по темам энергетической диверсификации, инфраструктуры и цифровизации. Но по многим вопросам нет движения вперед, поскольку внимание ЕС находится где-то в другом месте.

SZ: Ранее ЕС и США были близкими партнерами. В настоящий момент это уже не совсем так. Хорошо ли это для Вас, поскольку Вы можете подавать сигналы то туда, то сюда?

Макей: Мы бы приветствовали такое положение дел, когда трансатлантическое сотрудничество было бы беспроблемным и надежным. Для нас это было бы удобнее. Мы страдаем от торговых войн между США и Китаем, между США и ЕС. Мы хотели бы находиться в ситуации, когда все играют по ясным правилам. Мы экспортируем до 60 процентов своих товаров и желаем жить в торговом мире.

SZ: Китай активно работает в Беларуси. Почему Вы стремитесь к этому сближению?

Макей: В прошлом у нас были проблемы, вызванные санкциями со стороны ЕС. Также у нас имелись проблемы с российскими союзниками. По газу, по нефти, по сахару. Поэтому руководство Беларуси приняло решение о поиске другого стратегического партнера. Такого, который не ставит никаких политических условий.

SZ: У Вас нет страха оказаться в зависимости?

Макей: Такой обеспокоенности нет. Мы не продали Китаю земельные участки. У нас это запрещено. Также мы не продали никаких предприятий. Мы пытаемся сохранять баланс в отношениях.

SZ: Если бы Вы могли загадать желание, что бы Вы пожелали?

Макей: Чтобы Беларусь стала Швейцарией Восточной Европы. Пожалуй, и все.