В США прошли первые за 8 лет слушания по Беларуси из-за российской угрозы

В качестве свидетелей с показаниями на слушаниях выступили руководитель аналитического центра EAST Research Center Андрей Елисеев (Eurasian States in Transition research center - независимый, междисциплинарный исследовательский центр в Варшаве), представитель Freedom House Софья Орлоски, медиа-эксперт Франак Вячорка (U.S. Agency for Global Media), Brian Whitmore (руководитель программы по России, CEPA).