Последнее обновление: 20.11.2019 21:44

В США прошли первые за 8 лет слушания по Беларуси из-за российской угрозы

В Конгрессе США, в частности в американском отделении Хельсинского комитета прошли первые с 2011 года публичные слушая по Беларуси, главной темой которых стала российская угроза.

Тема слушаний - «Не очень хорошие соседи: Российское влияние в Беларуси» (Not-so-good-Neighbors).

В анонсе мероприятия сказано о «новом поколении политических лидеров в Беларуси, которое стремится установить более тесные связи с Западом».

«Одновременно Кремль активизировал кампании влияния и дезинформации, призванные подорвать белорусский суверенитет и использовать прочные исторические, культурные и экономические связи между двумя странами», - отмечается в анонсе.

«Эксперты-свидетели изучат, как Россия наиболее эффективно проникает в белорусское общество, и в какой степени дезинформационная и гибридная тактика России влияет на политический ландшафт в решающий момент. Спикеры раскодируют российскую тактику в Беларуси и исследуют, как Соединенные Штаты могут помочь в продвижении суверенитета Беларуси».

В качестве свидетелей с показаниями на слушаниях выступили руководитель аналитического центра EAST Research Center Андрей Елисеев (Eurasian States in Transition research center - независимый, междисциплинарный исследовательский центр в Варшаве), представитель Freedom House Софья Орлоски, медиа-эксперт Франак Вячорка (U.S. Agency for Global Media), Brian Whitmore (руководитель программы по России, CEPA).

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