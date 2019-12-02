Анна Канопацкая исключена из ОГП

Политсовет Объединенной гражданской партии 1 декабря принял решение об исключении Анны Канопацкой из партии.

«Вследствие неоднократных нарушений Анной Канопацкой Устава ОГП (п. 3.4 и п.9), утраты доверия партии к А. Канопацкой и утраты А. Канопацкой связи с партией, Политсовет ОГП решил исключить А. Канопацкую из ОГП», - говорится в решении политсовета.

Членство Канопацкой в ОГП было рассмотрено в ходе обсуждения 4 пункта повестки дня «О соответствии законодательной инициативы А. Канопацкой Уставу и программе партии». Судя по всему, речь идет о последнем законопроекте, внесенном Канопацкой в парламент – представлении иммунитета президенту, прекратившему исполнение своих полномочий.

Канопацкая назвала решение политсовета ОГП незаконным.

«Решение мне известно. Считаю его незаконным и необоснованным, окончательно дискредитирующим руководство ОГП», — заявила Канопацкая, которую цитирует БелаПАН.

Как сообщалось, 29 сентября на внеочередном съезде в Минске Объединенная гражданская партия не выдвинула Анну Канопацкую кандидатом в депутаты от партии на предстоящих выборах в Палату представителей. Против выдвижения Канопацкой высказались ряд активистов, включая бывшую главу ее избирательного штаба Нину Довгучиц, а также руководители партии.

«У вас была возможность три года говорить с парламентской трибуны, что страна нуждается в честных выборах», — заявил и.о. председателя ОГП Николай Козлов. Однако, по его словам, Канопацкая ни разу этого не сделала. «У нас была возможность продвижения тем в обществе, мы этого не получили. Это отразилось на репутации нашей партии», — заявил Козлов.

Аналогичное мнение высказал и экс-председатель ОГП Анатолий Лебедько. Он заявил, что за время депутатства Канопацкой «не услышал ни одного доброго слова про партию».

После этого Канопацкая объявила, что приостанавливает членство в партии. Она заявила, что партия «сама себе создала проблемы», отказавшись от сотрудничества с ней накануне парламентских и президентских выборов.