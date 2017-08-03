Власти РБ устроили обыски в офисах независимых профсоюзов

Правоохранительные органы Беларуси в среду, 2 августа, провели обыски в офисах двух независимых профсоюзов - Белорусского независимого профсоюза (БНП) в Солигорске и радиоэлектронной промышленности (РЭП) в Минске, а также в жилых помещениях лидеров этих организаций.

По предварительным данным, задержаны 3 человека, в том числе глава РЭП Геннадий Федынич, сообщают СМИ.

Возбуждено уголовное дело по статье о неуплате налогов в особо крупном размере. Обыск в минском офисе РЭП продолжался шесть часов.

Свидетелем на допрос был вызван также Александр Ярошук - председатель Конгресса независимых профсоюзов Беларуси, в состав которого входят профсоюзы РЭП и БНП. В мероприятиях по задержанию участвует Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Республики Беларусь.

В качестве возможной причины атаки властей на независимые профсоюзы называют их позицию по отношению к декрету "о тунеядцах" накануне выборов в местные советы.