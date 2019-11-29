Лидер БНФ передал в администрацию президента план по усилению патриотизма

План действий на 2020 год «по усилению патриотизма и белорусской национальной идентичности» передал в Администрацию президента председатель Партии БНФ Григорий Костусев.

Ддокумент, подготовленный организациями гражданского общества, Костусев представил 28 ноября на встрече с заместителем главы АП Андреем Кунцевичем. План предусматривает «как политические, так и общественные мероприятия», передает Белапан.

«Большинство наших предложений связано с активностью той команды, которая готовила праздник на 100-летие БНР. Мы опираемся на тот предыдущий опыт, однако план охватывает весь год: и день родного языка 21 февраля, и праздник независимости 25 марта [102-я годовщина провозглашения БНР, День Воли], и юбилей объявления декларации о государственном суверенитете [27 июля], и 100-летие Слуцкого вооруженного восстания [27 ноября], и много чего еще», - сообщил Костусев по итогам встречи.

«Некоторые из этих мероприятий гражданское общество готово организовать без помощи государства, но нужно, чтобы государство им не препятствовало. А для многих амбициозных вещей необходимо содействие местных властей», — отметил политик.

Костусев заявил, что рассчитывает на «положительное отношение властей» к переданным предложениям.

«В 2018 году нам удалось осуществить треть плана, который был изложен на шести страницах. Сейчас наш план изложен на десяти страницах, и если получится сделать треть из него, то это будет прекрасное достижение», — считает лидер Партии БНФ.