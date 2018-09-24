Последнее обновление: 24.09.2018 17:21

Новый лидер ОГП подал в отставку через 2,5 месяца после избрания

Василий Поляков, избранный главой партии ОГП 8 июля, подал в отставку с поста председателя партии, сообщила пресс-служба ОГП.

«По истечении двух месяцев после съезда вновь избранный председатель сделал заявление о том, что не в полной мере представлял себе имеющиеся в партии проблемы и те новые вызовы, которые стоят перед партией и перед ним как председателем. Ситуацию усугубила невозможность его переезда в Минск. 23 сентября он обратился к Политсовету партии с заявлением о сложении полномочий председателя ОГП. Политсовет ОГП принял отставку Василия Полякова», - говорится в сообщении.

Исполнение обязанностей до следующего съезда партии возложено на заместителя председателя ОГП Николая Козлова.

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