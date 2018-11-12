Последнее обновление: 12.11.2018 14:33

Движение Логвинца пробует повторно преодолеть барьер Минюста РБ

Общественное движение "Дзея" известного в Беларуси политика Алеся Логвинца 10 ноября 2018 года в Минске провело открытое учредительное собрание, что станет второй попыткой политика получить «добро» Минюста РБ

В минувшую субботу в собрании приняли участие 60 учредителей и около 30 гостей. Учредителями было принято решение о создании правозащитно-просветительского общественного объединения "Дзея" и избран коллегиальный руководящий орган организации - Совет в составе 5 человек (Сергей Бахун, Владимир Барановский, Александр Логвинец, Максим Тихонов, Алина Нагорная), который в течение месяца выберет канцлера.

«В соответствии с уставом организации ее целями являются: содействие построению гражданского общества и правового государства, утверждению принципов свободы, демократии и прав человека в Беларуси; создание необходимых условий для просвещения граждан Беларуси в области защиты и продвижения прав человека; содействие обеспечению независимости и суверенитета Республики Беларусь, повышению ее международного авторитета как демократического правового государства», - говорится в пресс-релизе движения.

На белорусском политическом поле Логвинец засветился, став в феврале 2007 года помощником экс-кандидата в президента А.Милинкевича, а с октября 2012 года – замом лидера Движения «За Свободу».

О создании новой общественной организации Логвинец объявил в январе 2017 года после того, как уступил несколько голосов Юрию Губаревичу на выборах лидера Движения «За Свободу». Логвинец не стал публично комментировать причины своего выхода из движения, отметив в заявлении, что намерен и дальше работать на благо «нашей Беларуси».

Первое учредительное собрание "Дзея" состоялось 20 мая 2017 года. Тогда власти отказали "Дзеі" в регистрации из-за выявленных недостатков в оформлении документов. После этого последовала регистрация движения в 2017 году в Литве.

За полтора года движение Логвинца отметилось рядом кампаний, таких как десанты по городам страны для решения местных проблем, обучающим курсом «Евроинтеграция», переводом Гражданского кодекса РБ на белорусский язык.

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