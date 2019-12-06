Канопацкая упрекнула ОГП в увлечении средневековой вендеттой

Одна из двух оппозиционных депутатов нижней палаты белорусского парламента прошлого созыва Анна Канопацкая позволила себе по завершению сделать несколько заявлений, способных поднять заметную дискуссионную пургу на просторах байнета.

Канопацкая упрекнула свою бывшую партию ОГП в озабоченности средневековой вендеттой, заявила о зачатках становления парламента, подтвердила намерение испытать себя в президентской кампании, а также остаться в политике и дальше продвигать законопроект о неприкосновенности президента, сложившего свои полномочия.

Обо всем перечисленном Канопацкая заявила в коротком интервью DW:

DW: Чем вы больше всего гордитесь из того, что было сделано во время работы в парламенте?

Канопацкая: Трудно сказать, наверное, своей качественной работой. Я была реальным демократическим депутатом, отстаивающим интересы людей, бизнеса и тем самым приближала смену власти в Беларуси. Я внесла проект поправок в Избирательный кодекс, подготовила предложение об исключении статьи о лжепредпринимательстве из Уголовного кодекса - ее уже исключили.

Я работала над смягчением "наркотической" статьи 328 УК. Предложенные мной поправки в Кодекс о земле уже приняты в первом чтении. Законопроект об охране первых государственных символов (бело-красно-белый флаг и герб "Пагоня". - Ред.) тоже проходит необходимые процедуры в парламенте.

DW: Премьер-министр Сергей Румас дважды предлагал вам работу в правительстве, но вы дважды отказались. Почему?

Канопацкая: Я понимаю, что реализация тех реформ, которые я хочу провести, в условиях нашей социально-экономической политики невозможна. В Беларуси нужно принимать непопулярные меры, нужно закрывать предприятия, люди могут оказаться на улице. Мне не дадут это сделать, даже если мне бы предложили должность премьера.

DW: Чем вы сейчас будете заниматься? Как на счет участия в следующих выборах президента?

Канопацкая: Моя главная политическая цель сейчас - свободная, независимая, экономически развитая Беларусь на проевропейском пути развития. Касательно личных целей как политика - плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.

Сейчас у меня достаточно предложений о работе, пока я еще не определилась, что будет написано на моей визитной карте. Но я остаюсь в политике. И если завтра люди ко мне подойдут и скажут, что мне пора в президенты - я скажу, что хорошо, я буду это делать. Думаю, я показала, что могу быть политиком, который готов брать на себя ответственность за изменения в стране.

DW: Последние дни вашей работы в парламенте были отмечены бурными дискуссиями из-за подготовленного вами законопроекта о гарантиях для экс-президента (в их числе - пожизненная госохрана, пенсия в 75% от президентской, пользование одной из резиденций на выбор, а также иммунитет от уголовного преследования за деяния, совершенные в период нахождения на посту. - Ред.). Как к вам пришла идея о таком законопроекте?

Канопацкая: Мысль о законопроекте появилась у меня недавно, в сентябре этого года. Возможно, учеба в Академии управления вдохновила меня, когда я слушала лекции о принципах демократического государства. Хотя нет, скорее общее желание перемен и сложившаяся в Беларуси ситуация.

Разговоры о Союзном государстве, которые подогреваются и властью, и оппозицией, неспособность власти к открытому диалогу с обществом - совокупность всех этих факторов. Тогда я начала изучать опыт других государств. Есть такое понятие - модельный закон. Я взяла его за основу и подкорректировала под наши реалии.

DW: В парламенте законопроект не был рассмотрен, Объединенная гражданская партия (ОГП) исключила вас из своих членов с формулировкой "за утрату доверия и нарушение устава". Больше всего вас критикуют за пункт о неприкосновенности экс-президента - не секрет, что многие в оппозиции мечтают увидеть Лукашенко после ухода от власти на скамье подсудимых в Гааге, а не в одной из резиденций с госохраной. Публикуя законопроект у себя в Facebook, вы написали, что он призван реализовывать демократический принцип сменяемости власти. Но разве наказание преступников - это не демократический принцип?

Канопацкая: В законопроекте нет ни слова об отсутствии наказания, речь идет о неприкосновенности президента. Институт неприкосновенности не означает индульгенцию или уклонение об ответственности. Он означает, что для привлечения к ответственности нужно осуществить определенную юридическую процедуру. Это абсолютно нормальная практика. Лукашенко можно будет привлечь к ответственности при осуществлении этой процедуры и наличии доказательств его вины.

DW: Но вы не считаете, что в случае с Лукашенко нужно действовать иначе? Еще недавно его называли "последним диктатором Европы", есть серьезные подозрения, что Лукашенко так или иначе причастен к исчезновению оппозиционных политиков в конце 90-х годов.

Канопацкая: Этот законопроект не про Александра Лукашенко, а про гарантии экс-президенту. Просто сегодня у нас президент именно он и других не было. У нас все слишком зациклились на персоне Лукашенко. Получается, оппозиция хочет поменять власть, но не допускает, что она поменяется? То есть они считают, что этот законопроект только для одного человека?

Я думаю, нужно оставить за скобками личность Лукашенко. Он чиновник самого высокого ранга в Беларуси, носитель государственной тайны, и хотя бы за это его необходимо охранять. Для меня, в первую очередь, важен принцип сменяемости власти. А если моя партия выступает за средневековую вендетту, то нам с ними не по пути. Я сторонник цивилизованных способов привлечения к ответственности.

DW: Высказывалось мнение, что этот законопроект - дело рук властей, а вам его спустили, чтобы документ в парламент внес именно оппозиционный депутат. Что вы скажете по этому поводу?

Канопацкая: Ну, вы же видите, что внести в парламент его не удалось (законопроект не прошел все необходимые процедуры согласования. - Ред.). А в остальном я не буду комментировать слухи. Я знаю, что за три года своей работы доказала и показала всем, как должен работать настоящий депутат и как может Палата представителей постепенно превращаться в парламент. Поэтому я буду и дальше продвигать этот законопроект, как и все остальные проекты, которые я инициировала в Палате представителей.