Руководители РЭП приговорены к 4 годам ограничения свободы

Суд Советского района Минска вынес обвинительный приговор в отношении руководителей профсоюза работников радиоэлектронной промышленности.

Председатель профсоюза Геннадий Федынич и Игорь Комлик, работавший главным бухгалтером этого объединения, приговорены к 4 годам ограничения свободы без направления в исполнительное учреждение открытого типа, с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности сроком на 5 лет.

Об этом сообщает БелТА со ссылкой на решение суда Советского района Минска.

Из обвинения следует, что председатель Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадий Федынич вместе с главным бухгалтером этого объединения Игорем Комликом с января 2011 года по март 2012 года без соответствующего разрешения Нацбанка Беларуси обеспечил открытие счета профсоюза в иностранной валюте в банке, расположенном в Вильнюсе.

Далее средства, поступившие от нерезидентов Беларуси, снимались Комликом, перемещались на территорию Беларуси, в том числе лицами, не осведомленными о преступном характере этих действий. Поступление денежных средств не отражалось в регистрах бухгалтерского учета профсоюза, не зарегистрировалось должным образом как иностранная безвозмездная помощь.

Таким образом с 13 января по 22 марта 2011 года обвиняемые получили доход на общую сумму более $17,4 тыс., с 9 марта по 9 декабря того же года - 140 тыс. евро. В результате за 2011 год не был уплачен налог на прибыль в размере более Br22 тыс. с учетом деноминации. Тем самым обвиняемые причинили ущерб в особо крупном размере.

Еще до вынесения приговора группа активистов во главе с Николаем Статкевичем планировали подать заявления в администрацию Лукашенко с требованием прекратить преследование лидеров профсоюза РЭП.

Изначально возле приемной администрации президента утром 24 августа собралось примерно 50 человек. Около 10:30 из приемной вышел сотрудник службы безопасности президента и попросил собравшихся входить в приемную по пять человек, объяснив это маленьким помещением. Первый передавший обращение активист вышел из приемной примерно в 10:40. После этого Статкевич предположил, что каждого из подписантов будут специально оформлять длительное время, чтобы они не успели к 12 часам в Дом правосудия на вынесение приговора по делу лидеров профсоюза РЭП, передает БелаПАН

«Лукашенко мы не дождались», — заявил Статкевич, добавив, что в случае вынесения обвинительного приговора он намерен организовать акции протеста.

Около 20 собравшихся поддержали Статкевича и также решили уйти, разбросав подписанные индивидуальные заявления на крыльце приемной и на газоне у здания.