Последнее обновление: 26.11.2019 14:49

Оппозиция Беларуси просит ЕС не открывать визы членам избирательных комиссий

Лидер Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов обратился к главам МИД Финляндии Пекке Хаависто и Швеции Анн Линде с просьбой ввести «визовые санкции» в отношении членов избирательных комиссий трех округов.

На встрече европейских дипломатов с представителями белорусской оппозиции и общественности, прошедшей вечером в Шведском посольстве в Минске, Борисов передал список членов участковых и окружных избирательных комиссий минского Коласовского, Брестского-Восточного и Брестского-Пограничного округов с просьбой не открывать им визы в свои страны.

«Я передал их с пожеланием, что раз идет диалог, то не до санкций, но, если из-за формализма и бюрократии появятся проблемы с получением визы, это будет хороший и симметричный ответ на фальсификации», — сказал Игорь Борисов, которого цитирует БелаПАН.

По его словам, он намерен передавать эти списки и другим европейским дипломатам.

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