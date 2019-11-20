Командующий ВМС Украины обвинил Россию в вандализме

Украинские суда ВМС, которые Россия вернула Украине, находятся в ужасном состоянии и не могут идти своим ходом. Об этом в комментарии «4 каналу» рассказал командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

По его словам, сейчас корабли только подходят к украинским территориальным водам. На место назначения они должны прибыть примерно через 16 часов.

"Идет буксирование, скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут, россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян", - заявил Воронченко.

Ранее сообщалось, что возвращенные Россией украинские военные катера "Никополь" и "Бердянск" и буксир "Яны Капу" сегодня ближе к вечеру должны прибыть в Очаков. Сейчас суда находятся на запад от крымского полуострова. Плыть им еще надо более 100 км - скорость катеров небольшая 12,5 км/ч, их тянут на буксире.

Россия захватила три корабля ВМС Украины и 24 украинских военнослужащих 25 ноября 2018 года неподалеку от Керченского пролива. 7 сентября 2019 года моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами. 18 ноября заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" направляются в Одессу.