Польша изъяла отправленные в Россию 5 тонн шин для самолетов Boeing

Польская таможня изъяла 5 тонн шин для гражданских самолетов Boeing, которые, предположительно, должны были перевозиться транзитом через Беларусь и Россию. Такие товары подпадают под санкции Евросоюза, пояснила польская налоговая администрация.

По данным ведомства, отправителем товара была компания из Испании, а получателем — из Азербайджана. По факту «таможенного мошенничества» было возбуждено уголовное дело. Санкционный товар задержан.

«Сотрудники... обнаружили во время проверки грузовика в Корощине, что водитель перевозил шины, используемые в гражданских самолетах Boeing, вместо заявленных автомобильных и автобусных шин», - рассказали в администрации (цитата по Reuters).

В феврале в СМИ появилась информация о возможном возобновлении работы Boeing в России, в том числе о поставке запчастей на российский рынок. На фоне этих слухов первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Россия открыта к сотрудничеству по продаже титана Boeing, если США выразят такое желание. Минпромторг жаловался, что в США остаются заказанные и оплаченные Россией запчасти для авиационной промышленности примерно на $500 млн.