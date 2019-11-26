Зеленский попросил Путина вернуть оборудование с украинских кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Владимиром Путиным отметил важность того факта, что Россия вернула Киеву задержанные в прошлом году корабли.

При этом Зеленский заявил о необходимости вернуть все снятое с судов оборудование и изъятую документацию, говорится в Facebook офиса президента Украины.

В сообщении пресс-службы Кремля по поводу разговора двух президентов говорится о том, что в ходе разговора была «затронута ситуация с передачей трех военных кораблей, которые были задействованы Киевом в ходе провокации в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года».

Зеленский также сообщил, что в любом случае через три месяца возвращенные Россией катера «будут готовы».

«Не все там хорошо, некоторого оборудования нет. Но, как я и обещал, сейчас появятся списки, чего нет. И мы обратимся к России, и она обязательно нам это вернет», — сказал Зеленский.

Возвращение кораблей украинский президент назвал выполнением своих обещаний. «Сначала вернули наших пленных, наших моряков, а теперь и корабли», — заявил украинский президент.

Катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» были возвращены Украине спустя год после инцидента в Черном море. Тогда три украинских корабля, а также члены их экипажей были задержаны ФСБ по факту нарушения российской государственной границы.