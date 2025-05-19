Украина уничтожила в Черном море РЛС россиян и склады

В Черном море уничтожены российская радиолокационная система и склады на газодобывающих платформах. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Согласно информации, сотрудники 13-го Главного управления департамента военной контрразведки СБУ провели комбинированную спецоперацию в Черном море. С помощью морских и воздушных дронов они поразили российское оборудование, размещенное на украинских газодобывающих платформах.

Сначала одну из вышек поразил беспилотник с воздуха, а затем по ней отработал морской дрон. СБУ удалось уничтожить РЛС "Нева", которую россияне использовали для мониторинга воздушной и надводной обстановки, а также складские помещения и жилищный блок на вышке.

"В рамках одной спецоперации специалисты СБУ использовали два типа беспилотников, которые продемонстрировали эффективность парной работы. Мы еще раз напомнили врагу, что ни одному российскому хламу не место в Черном море", – отметили в СБУ.

С начала войны СБУ удалось поразить Крымский мост и 11 российских военных кораблей с помощью надводных дронов. Это привело к тому, что доминирование РФ в Черном море уменьшилось и был восстановлен зерновой коридор.