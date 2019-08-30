Обмена пленными между РФ и Украиной 30 августа не будет - СБУ

Обмен заключенными между Россией и Украиной, анонсированный многими СМИ на пятницу, 30 августа, не состоится. Об этом заявила в интервью украинскому изданию "Обозреватель" пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.

В то же время она отметила, что каких-либо препятствий этому процессу не существует, "все идет планово".

Точная дата обмена неизвестна. Один из адвокатов россиян, осужденных в Украине, Валентин Рыбин ранее утверждал, что он состоится предположительно 3 сентября.

Сейчас в СИЗО "Лефортово" собраны около 30 граждан Украины, которые ожидают отправки на родину в рамках обмена пленными между Москвой и Киевом. Часть из них уже приговорены к лишению свободы, некоторые остаются под следствием. Несколько украинцев отказались от обменной операции, но это не станет препятствием для их обмена, пишет газета "Коммерсант".

Имена готовящихся к обмену украинцев пока неизвестны, Общественной наблюдательной комиссии Москвы заявили в СИЗО, что заключенные не хотят встречаться с правозащитниками.

По данным газеты, в "Лефортово" могут находиться осужденный по делу о терроризме Александр Кольченко, журналист Роман Сущенко и Евгений Панов, осужденный за диверсию в Крыму, это подтвердил его адвокат Дмитрий Динзе. Режиссер Олег Сенцов, осужденный на 20 лет в России за подготовку терактов, находится в Бутырском изоляторе, сообщил источник "Интерфакса".

Источник "Коммерсанта" утверждает, что основную часть заключенных, которые Россия планирует отправить в Украину, составят моряки, арестованные после событий в Керченском проливе.

При этом для обмена могут быть задействованы различные юридические схемы. Так, украинские моряки не могут быть помилованы, поскольку еще не осуждены. Но они могут быть отправлены в Украину для дальнейшего расследования дела, где их уже освободят.

Заключенные, приговоры которых вступили в законную силу, могут быть помилованы указом президента РФ. Часть украинцев, в том числе Олег Сенцов, отказались подавать прошения о помиловании, поскольку отрицают свою вину в преступлениях. По данным "Коммерсанта", в таком случае может быть использован компромиссный вариант: Сенцова отправят в Украину отбывать наказание, назначенное российским судом.