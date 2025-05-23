Минобороны РФ подтвердило первый этап обмена военнопленными с Украиной.
"270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, вернулись в Россию в рамках обмена", - говорится в сообщении ведомства.
Сейчас они находятся в Беларуси, где им оказывают медицинскую помощь.
Украинской стороне переданы 270 военнопленных и 120 гражданских, утверждают в Минобороны РФ.
Украинские власти пока не подтвердили обмен.
Напомним, договоренность об обмене в формате "1000 на 1000" была достигнута в результате переговоров в Стамбуле.