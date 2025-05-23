Последнее обновление: 23.05.2025 18:18

Минобороны РФ подтвердило первый этап обмена военнопленными с Украиной

Минобороны РФ подтвердило первый этап обмена военнопленными с Украиной.

"270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, вернулись в Россию в рамках обмена", - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас они находятся в Беларуси, где им оказывают медицинскую помощь.

Украинской стороне переданы 270 военнопленных и 120 гражданских, утверждают в Минобороны РФ.

Украинские власти пока не подтвердили обмен.

Напомним, договоренность об обмене в формате "1000 на 1000" была достигнута в результате переговоров в Стамбуле.

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