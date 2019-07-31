"Нафтогаз Украины" требует от РФ в суде $5,2 млрд из-за потери активов в Крыму

НАК «Нафтогаз Украины» и предприятия, входящие в группу Нафтогаз, в конце июня подали в Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов группы Нафтогаз в Крыму, говорится в пресс-релизе компании.

Группа Нафтогаз просит Трибунал обязать Российскую Федерацию выплатить в пользу истцов 5,2 млрд долл. США. Ожидается, что Трибунал вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.

Трибунал уже признал, что Российская Федерация нарушила ряд положений Соглашения о защите инвестиций, экспроприировав активы группы Нафтогаз в Крыму.

Поскольку Трибунал решил разделить производство на две стадии, вопрос определения компенсации убытков будет рассматриваться на второй из них.

Нафтогаз владел ценными энергетическими активами в Крыму и был одной из основных мишеней Российской Федерации, когда она конфисковала украинские активы после незаконного вторжения и оккупации полуострова в 2014 году.