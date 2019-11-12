Назарбаев сообщил о согласии Зеленского на встречу с Путиным

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил поучаствовать в процессе урегулирования ситуации на Донбассе, перетянув на себя угасающий «минский процесс». Первой инициативой Назарбаева стала идея организовать личную встречу президентов РФ и Украины.

«Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины, потому что решается только между двумя государствами, а не между всеми», - сказал Назарбаев на полях проходящей в Нур-Султане конференции по международной политике, передает Tengrinews.kz.

"Вопрос заключается в том, избрать руководителей восточной Украины после завершения конфликта и вывода всех вооруженных формирований или сейчас это сделать. Лично в этом плане заинтересованно работаю и всем предлагаю не раздвигать решение вопроса России и Украины, а, наоборот, делать так, чтобы их сблизить. На первом шаге решить вопросы восточного Донбасса и Луганска. Процесс уже идет, освобождаются люди, которые были в плену", - отметил Назарбаев.

По его словам, Зеленский уже согласился на личную встречу.

"Не надо думать, что Путин этого не хочет. Он хочет, чтобы там наступил мир. И мы все прекрасно понимаем, не эти территории России нужны, а совсем другие вещи. По другим причинам там оказались российские силовые структуры. Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет, об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан", - заявил Назарбаев.