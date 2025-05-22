Грузинский банк впервые ограничил россиянам покупки по картам в бутиках

Крупнейший банк Грузии Bank of Georgia (BoG) запретил своим российским клиентам совершать покупки в люксовых магазинах по всему миру дороже €300. Это следует из письма кредитной организации, с которым ознакомился РБК.

В документе говорится, что ограничения вводятся в соответствии с международными санкциями, которые запрещают поставку в Россию предметов роскоши выше указанной суммы. При этом BoG попросил связаться с ним, если клиент сменил резидентство.

Представитель кредитной организации в разговоре с РБК отметил, что это ограничение — не просто инициатива банка, а требование регулятора. Блокирование покупок на сумму свыше €300 будет осуществляться по МСС-коду продавца. Эти идентификаторы одинаковы для компаний по всему миру. До этого россияне сталкивались с тем, что не могли купить предметы роскоши в бутиках Рима, Ниццы и Дубая, но подобные случаи носили эпизодический характер.

Как отмечает РБК, это «большой прецедент», поскольку санкции на предметы роскоши впервые будет контролировать банк.

«Раньше их пытались соблюдать сами бутики (например, Chanel), но для них слишком сложно и трудозатратно вычислять россиян на кассе. Решение BoG позволит это делать автоматически», - подчеркнуло издание.

Мнения опрошенных РБК экспертов по поводу возможного распространения этой практики разделились. Одни считают, что платежные ограничения будут применяться среди тех банков и стран, которые и так ужесточали требования в отношении клиентов из России, тогда как другие — что они станут тенденцией для банков сопредельных с Россией государств.

Запрет на поставку в Россию автомобилей и предметов роскоши стоимостью свыше €300 ЕС принял сразу после начала войны в Украине в 2022 году. Такие товары запрещено продавать как физическим, так и юридическим лицам в РФ и «для использования в России».