Последнее обновление: 26.11.2019 14:49

Россия переселила в Крым полмиллиона человек

На территорию полуострова Крым с территории России приехали около 500 тысяч человек, утверждает заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной республике Крым Тамила Ташева.

По ее мнению, Россия скрывает правдивые данные, говоря, что количество переселенцев составляет примерно 280 тысяч человек.

"По подсчетам правозащитных организаций, есть около 500 тысяч человек, которые приехали на территорию полуострова с территории РФ. Это огромный процент по отношению к общей численности жителей Крыма", - сказала Ташева в интервью РБК.

Она отметила, что является преступлением, потому что по международному праву нельзя целенаправленно перемещать население и искусственно менять этнический состав территорий.

Ташева также сообщила, что за время аннексии Крыма покинули примерно 50 тыс. человек, включая 25 тысяч крымских татар.

"Официальные данные - около 50 тысяч человек, но реальные цифры могут быть даже в два раза больше. Многие ведь не регистрируются как внутренне перемещенные лица", - констатировала Ташева.

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