В Киеве под российское посольство принесли унитазы и нижнее белье

Десятки людей собрались в понедельник, 25 ноября, возле посольства РФ в Киеве из-за состояния украинских кораблей, вернувшихся из аннексированного Россией Крыма, для участия в акций "Первый украинский гумконвой для России".

Активисты решили материально "помочь" россиянам и принесли к зданию посольства унитазы, туалетную бумагу с портретом Владимира Путина и даже нижнее белье, передает УНИАН.

Как сообщалось, Россия передала Украине захваченные катера «Бердянск» и «Нікополь», а также буксир «Яни Капу». После передачи командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне на захваченных кораблях демонтировали некоторые средства связи и навигационное оборудование, а также унитазы и розетки.

"Как это часто бывает в варварских странах, в плену, корабли пережили акты вандализма и туалетного надругательства. Мы, как более материально обеспеченная и культурно развитая нация должны помочь своим меньшим собратьям – россиянам", – рассказали организаторы акции.