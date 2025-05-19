Россия впервые задержала шедший из Эстонии танкер

Россия впервые задержала нефтяной танкер, вышедший из Эстонии и следовавший в Нидерланды.

Как заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, маршрут судна был согласован и с Москвой.

"Сегодня Россия задержала греческий танкер Green Admire, следовавший морским путем, согласованным Эстонией, Финляндией и Россией", – написал чиновник.

Для предупреждения подобных инцидентов суда, следующие в порт Силламяе, будут перенаправляться исключительно через территориальные воды Эстонии.

"Сегодняшний инцидент показывает, что Россия продолжает вести себя непредсказуемо. Я также проинформировал об этом случае наших союзников", – прокомментировал министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

Профильный сайт Vesselfinder фиксирует судно рядом с российским островом Гогланд в Финском заливе. Нефтяной танкер вышел из эстонского порта Силламяэ вечером 17 мая и должен был прийти в нидерландский Роттердам 22 числа.

Green Admire ходит под флагом африканской страны Либерии, но принадлежит греческой компании Arcadia Shipmanagement.