Россия освободила танкер Green Admire

Российские власти освободили в понедельник танкер Green Admire, задержанный 18 мая в российских территориальных водах после выхода из порта Силламяэ с грузом сланцевого масла.

К вечеру 19 мая судно покинуло российские территориальные воды и взяло курс на Роттердам, пишут эстонские СМИ.

Нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии вышел 18 мая из порта Силламяэ и следовал по согласованному маршруту через российские территориальные воды, где был задержан. При выходе из порта Силламяэ крупные суда проходят по этому маршруту, поскольку он более безопасен для крупных судов, чем фарватер между отмелями в эстонских водах.

Это стало первым подобным инцидентом. По сообщению Департамента транспорта, в дальнейшем посещающие Силламяэ суда планируется проводить через территориальные воды Эстонии с лоцманской проводкой.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что действия России были вызваны давлением на ее теневой флот в Балтийском море.

В ВМС Эстонии накануне сообщили, что задержание танкера могло быть связано с тем, что судно находясь в территориальных водах России, не отреагировало на неоднократные предупреждения при входе в зону, которую Россия обозначила как опасную для судоходства.