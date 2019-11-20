Украина решила потребовать от России $51 млн за потерю портов в Крыму

«Администрация морских портов Украины» (АМПУ) объявила о намерении предъявить до конца 2019 года правительству России требование компенсировать убытки, понесенные в результате потери филиалов, управлявших портами Крыма до утраты контроля над полуостровом.

Общую стоимость имущества, утраченного в портах Керчи, Севастополя, Ялты, Феодосии и Евпатории, АМПУ оценивает в 1,24 млрд грн, или $51,25 млн. Эту сумму ведомство намерено взыскать с России в рамках заключенного в 1998 году межправительственного Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.

«Первый шаг — это направление требований по компенсации убытков непосредственно правительству России. Если в течение полугода мы не получим ответа, это дело перейдет на рассмотрение в международный арбитраж», — пояснил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

В ведомстве также пояснили, что начало спора с Россией из-за потери активов в Крыму «никоим образом не означает, что предприятие соглашается с существованием каких-либо правовых оснований для оккупации и аннексии Крыма», передает РБК.

В середине апреля международный арбитраж, заседавший в Швейцарии, постановил взыскать с России $44,5 млн за «экспроприацию» имущества «Укрнафты» в Крыму. В мае 2018 года он вынес похожие решения в пользу украинских компаний, лишившихся своих активов на полуострове в 2014-м. Речь тогда шла о решении по иску ООО «Эверест Истейт» и 17 других украинских структур, в том числе связанных с миллиардером Игорем Коломойским. Арбитраж присудил им $159 млн компенсации.

В обоснование своих требований компании также ссылались на нормы российско-украинского Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Однако, по мнению российских властей, к таким спорам указанное соглашение неприменимо. В июне Минюст России подал в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний, требовавших компенсации за потерянные активы в Крыму после присоединения его к России.