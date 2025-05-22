Последнее обновление: 22.05.2025 11:22

Госкомвоенпром Беларуси и Рособоронэкспорт будут сотрудничать в интересах третьих стран

Председатель Госкомвоенпрома Беларуси Дмитрий Пантус в рамках проходящей в Минске выставке MILEX-2025 провел переговоры с заместителем генерального директора АО «Рособоронэкспорт» Владимиром Гончаровым.

«В ходе встречи Дмитрий Пантус и Владимир Гончаров обсудили ход реализации текущих проектов, а также определили перспективные направления сотрудничества, в том числе, в интересах третьих стран», - сообщила пресс-служба Госкомвоенпрома.

В ведомстве отметили, что АО «Рособоронэкспорт» - ключевой партнер Госкомвоенпрома в продвижении отечественной и совместно производимой продукции на мировых рынках.

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