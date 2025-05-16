Лукашенко заявил о продвижении в военно-техническом сотрудничестве с РФ

Беларусь и Россия значительно продвинулись в вопросах военно-технического сотрудничества и работы над перспективными видами вооружений. Об этом сегодня заявил Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

"Что касается военно-технического сотрудничества, я благодарен РФ за то, что вы нашли в это непростое время возможность поставки в Беларусь закупленных нами образцов вооружения. Я имею в виду самолеты, вертолеты и так далее, - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Мы очень активно работаем над перспективными видами вооружений. Вы знаете это хорошо. Реализуем замысел, который мы обсуждали с Владимиром Путиным, по размещению здесь самых передовых видов оружия для обороны. В том числе "Орешника" и так далее. Мы здесь значительно продвинулись".

Он также поблагодарил Россию за подготовку белорусских военных наравне с россиянами.

"Я вам очень благодарен за то, что вы не просто обучаете наших военных специалистов, не просто, что наши там участвуют в обучении у вас. А то, что они наравне с россиянами, не считаются иностранцами. Они за одной партой сидят. И всему, чему вы обучаете российских военнослужащих, обучаются и наши. Это очень важно, мы это очень ценим. Потому что это высочайший уровень доверия. Все-таки это безопасность, оборона. И тут Россия не ограждает себя от Беларуси. Такого взаимодействия у России ни с кем нет. Мы это очень ценим", - заявил пенсионер.

Ранее Лукашенко заявлял, что по договоренности российский комплекс "Орешник" скоро поступит на вооружение белорусской армии. Также он говорил, что Беларусь изготавливает пусковые установки для "Орешника". Недавно в Минобороны сообщили, что в конце мая ожидают получить от РФ первую пару истребителей Су-30СМ2 для армии.