"Укртранснафта" получила от "Транснефти" 2,3 млн евро из компенсации за ЧП с "Дружбой"

"Укртранснафта" получила от "Транснефть" часть компенсации в размере более 2,3 млн евро за попадание некачественной нефти в нефтепровод "Дружба", сообщила в среду компания на странице в Facebook.

"Укртранснафта" получила от ОАО "Транснефть" часть компенсации в размере более 2,3 миллиона евро за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода "Дружба", — говорится в сообщении.

По данным "Укртранснафта", это позволило покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита в апреле.

"Размер компенсации определяется в рамках дополнительного соглашения к действующему договору на транзит и зависит от периода резервирования ОАО "Транснефть" мощностей украинской нефтетранспортной системы, в которую попала нефть с повышенным содержанием хлорорганики", — говорится в сообщении.