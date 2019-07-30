Украинский суд арестовал российский танкер Neyma

Суд арестовал российский танкер NEYMA, который был задержан в порту Измаила. Об этом заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил в социальной сети Facebook. В частности, он заявил, что украинским судом проверена правомерность действий военных прокуроров и следователей СБУ, а также соблюдение ими требований закона при проведении 25 июля 2019 года обыска уже всем известного российского танкера NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе. "По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали. Точка!", - подчеркнул Матиос. Кроме того, главный военный прокурор заявил, что "российскими СМИ распространяется недостоверная информация якобы о незаконном проведении сотрудниками правоохранительных органов Украины следственных действий на данном судне без разрешения консула РФ". Также он пояснил, что судно после прохождения пограничного и таможенного контроля на территории Украины считается имеющим "открытую границу". "Согласно нормам действующих международных договоров, ратифицированных как Россией, так и Украиной, необходимости получения согласия или разрешения представителя дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства для проведения на территории Украины следственных действий на морском или речном транспорте не предусмотрено", - подчеркнул Матиос. Таким образом, он заявил, что все действия украинской стороны являются законными.