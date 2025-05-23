Украина в рамках первого этапа обмена "1000 на 1000" вернула из российского плена 390 человек

Украина и Россия 23 мая провели обмен пленными в рамках соглашения "1000 на 1000".

Как сообщил президент Владимир Зеленский, в Украину удалось вернуть 270 военных и 120 гражданских.

"Возвращаем наших людей домой. Реализована первая часть договоренности об обмене 1000 на 1000. Эта договоренность была достигнута на встрече в Турции, и важно реализовать ее полностью", – говорится в сообщении.

По словам Зеленского, сейчас, 23 мая, удалось вернуть из российского плена 390 украинцев. Обмен будет продолжаться в эти выходные – в субботу и воскресенье.

Как сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, среди освобожденных – три женщины и 387 мужчин. Вернуть удалось военнослужащих Военно-Морских сил, десантно-штурмовых войск, Сил Территориальной обороны, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.

Об обмене по формуле "1000 на 1000" Киев и Москва договорились в ходе переговоров в Стамбуле 16 мая. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов тогда заявил, что масштабный обмен может состояться "на следующей неделе", то есть уже на этой.

Накануне, 22 мая, в Офисе президента сообщили, что Украина выполнила свою часть подготовительной работы к обмену с Россией в формате 1000 на 1000, а президент США Дональд Трамп утром 23 мая заявил, что большой обмен между Украиной и РФ был согласован, и он "вступит в силу".